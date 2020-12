Archivierter Artikel vom 17.04.2020, 14:14 Uhr

Bad Sobernheim

Stark rückläufig: In Sobernheimer Abstrichstation wird nur an zwei Tagen getestet

Seit etwa vier Wochen ist die Abstrichstation in Bad Sobernheim aktiv. Nachdem speziell in den ersten Tagen nach der Eröffnung eine Vielzahl an Patienten dorthin überwiesen wurde, ist die Anzahl der wöchentlichen Abstriche stark rückläufig, wie die Kreisverwaltung mitteilt.