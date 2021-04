Die Zeit drängt: Seit gut zwei Jahren sucht die Stadt Bad Kreuznach nach einem geeigneten Standort für eine neue Grundschule. Denn: Bleiben die Geburtsraten und die Anzahl der Zuzüge konstant, so fehlen im Schuljahr 2025/26 mehr als 400 Grundschulplätze bei dann geschätzt 2233 Grundschülern. Das ist bereits heute absehbar: So wird im aktuellen Schulentwicklungsplan der Bedarf an einer weiteren vierzügigen Grundschule festgestellt.