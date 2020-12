Kreis Bad Kreuznach

Am 30. November kommen die beiden beauftragten Gutachter in den Kreistag: Dann geht es um alle noch offenen Fragen zur Kommunalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Kreis Bad Kreuznach. Einige dieser Fragen waren bereits am Montagnachmittag Thema im Kreisausschuss.