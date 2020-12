Bad Kreuznach

Am trockenen Frühjahr lag es nicht, dass die neun Brunnen in der Stadt bisher nicht sprudelten. Vielmehr lag die Ursache am nicht genehmigten Stadthaushalt – und ohne Haushalt darf die Stadt keine freiwilligen Leistungen tätigen, und zu diesen Leistungen zählen die Brunnen. Doch dank der Sparkasse Rhein-Nahe und den Kreuznacher Stadtwerken, die je 5000 Euro spendeten, sind seit Dienstag die Brunnen auf dem Kornmarkt und auf dem Europaplatz in Betrieb.