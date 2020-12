Bad Kreuznach

Wer täglich mit den ÖPNV unterwegs ist, hat es nicht leicht, in Corona-Zeiten aber besonders schwer. Auf viel Empörung und Kritik stößt da die ad hoc getroffene Entscheidung der Stadtbus GmbH, die Busse seit Mittwoch, 15. April, nach dem Samstagsfahrplan fahren zu lassen. Die Bekanntgabe erfolgte am 14. April. Damit fallen vor allem einige Frühverbindungen weg. Betroffen sind in erster Linie Berufspendler: Für viele war es eine böse Überraschung, als sie am Mittwoch an den Haltestellen vergebens auf den Bus warteten, um zur Arbeit zu kommen oder zum Bahnhof.