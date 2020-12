Bad Kreuznach

Den Verkehr auf den Kreuznacher Stadtbuslinien 202 und 203 ab Ende November für mehr als ein Jahr ganz einstellen, oder aber eine Notvergabe beschließen und dafür Mittel in Höhe von insgesamt 250.000 Euro in den Stadthaushalt einstellen und für 13 Monate Ausgleichszahlungen an die Stadtbus GmbH leisten, damit sie auf diesen Strecken weiter fährt? Eine richtige Wahl hat die Stadt dabei wohl nicht.