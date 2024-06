Am Ratshof in Bad Sobernheim – direkt am Marktplatz – hängt seit einigen Tagen dieses Banner, auf dem die Landrätin, CDU-Politikerin und Bad Sobernheimerin Bettina Dickes als Unterstützerin an der Seite von Roland Ruegenberg zu sehen ist. Foto: Silke Jungbluth-Sepp