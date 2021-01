Bad Kreuznach

Am 22. Januar tritt der von den Vereinten Nationen verabschiedete Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft. Atomwaffen sind dann völkerrechtlich geächtet und verboten. Die Stadt Bad Kreuznach begrüßt als Mitglied der Organisation „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für den Frieden) das Inkrafttreten des Vertrags.