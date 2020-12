Bad Kreuznach

Die Kreisstadt kann sich auf eine neue Attraktion freuen: Setzt die Immo One Group als Investor ihre Pläne mit dem ehemaligen Boecker-Gebäude in der Mannheimer Straße um, wird die Fußgängerzone zweifelsohne aufgewertet. In das leer stehende Großgebäude soll auf den drei mittleren Etagen ein B&B-Hotel mit rund 120 Zimmern einziehen.