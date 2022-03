Stadt Bad Kreuznach richtet Spendenkonto ein: Zahlreiche Aktionen für die Menschen in der Ukraine

Ein Beispiel aus Bosenheim: Bäckerei wird im positiven Sinne überrannt

In den vergangenen Tagen herrschte in der Bäckerei Heintz in Bosenheim besonders reger Betrieb. Zeitweise platzten die Räumlichkeiten in der Rheinhessentraße aus allen Nähten. Dabei ging es vielen Kunden und Besuchen erst einmal nur sekundär darum, die Brötchen fürs Frühstück oder den Kuchen für die Kaffeetafel zu besorgen. Nein, die Solidarität mit der Ukraine war und ist auch in Bosenheim das beherrschende Thema.