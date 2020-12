Rüdesheim/VG Bad Kreuznach

„Wir sind doch noch gesund“, wundert sich ein Mitglied einer dreiköpfigen Besuchergruppe über die Vorkehrungen beim Zugang zum Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde in Rüdesheim. Damit das so lange wie möglich auch so bleibt, haben die Verwaltungen in Rüdesheim wie auch in Bad Münster am Stein bei der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach umfangreiche Vorkehrungen getroffen. Unter anderem ist der Besuch im Rathaus so geregelt, dass die Bürger klingeln und erst dann eingelassen werden.