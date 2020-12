Bockenau

Anfang September 2019 fasste der Bockenauer Gemeinderat den Beschluss, den Tennenplatz in ein Rasensportfeld umzubauen. Ausschlaggebend war sicherlich der sportliche Erfolg der TSV-Fußballer, die sogar den Durchmarsch in die A-Klasse schaffen können. Am 27. Oktober begannen die Bauarbeiten. Seither wurde viel geschafft, erläuterte Ortsbürgermeister Jürgen Klotz im Gespräch mit dieser Zeitung.