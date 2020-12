Bad Kreuznach

Vier Spielstraßen auf Zeit – die Mathildenstraße, Richard-Wagner-Straße, Rheinstraße und die Jungstraße – sollten Kindern in Zeiten von Corona während der Sommerferien ein sicheres Spielen ermöglichen. Als am Mittwoch Fridays for Future Bad Kreuznach ihr Plenum auf der Spielstraße Jungstraße veranstaltete, kam es zu Diskussionen mit den Anwohnern. Die halten die Sperrung eines Teils der Jungstraße für sinnlos, weil dort keine Kinder spielen.