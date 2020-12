Gutenberg

Überall warten die Kinder sehnsüchtig auf die Öffnung der Spielplätze, besonders aber in Gutenberg. Grund ist, dass die Gemeinde in den zurückliegenden Wochen den Kinderspielplatz in der Ortsmitte mit neuen Spielgeräten bestückt und aufgehübscht hat. Ortsbürgermeister Jürgen Frank stellte dem Oeffentlichen Anzeiger die Neuerungen vor und erinnerte daran, dass auch die Kindertagesstätte Gespensterburg ein neues Klettergerüst mit Wasserspiel für 12.000 Euro bekommen habe.