Vor allem regionale, aber auch internationale Spezialitäten sind das Markenzeichen der Feinkost-Manufaktur „Vinella“. In ihrem Nahe-Laden an der Berliner Straße Bad Münsters bieten Claudia und Andreas Rapp „feinen Viktualien“ zum Kauf an. Zudem haben die Rapps mit den einmal monatlichen „Samstags-Gefühlen“ eine kulinarische Attraktion geschaffen, die seit rund einem Jahr auf eine starke Resonanz trifft.