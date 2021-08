Kriminalisten enttarnen immer mehr Pädokriminelle, die die Möglichkeiten des Internets ausnutzen und Kinderpornografie im Netz verbreiten: Die Zahl der Straftaten in diesem Bereich hat sich in den vergangenen fünf Jahren im Kreis Bad Kreuznach vervielfacht. Rund 90 Prozent der Taten werden aufgedeckt. Eine, die dazu beiträgt, ist Anja Klein, Kriminalhauptkommissarin in Bad Kreuznach und Spezialermittlerin im Bereich Kinderpornografie.