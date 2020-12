Bingerbrück

Die amerikanische 50-kg-Fliegerbombe, die am vergangenen Mittwoch bei Bauarbeiten am künftigen P+R-Gelände in Bingerbrück gefunden wurde, ist am Sonntagmittag erfolgreich entschärft worden. Um 11.25 Uhr meldete die Einsatzzentrale „grünes Licht“.