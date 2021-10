Die Bauarbeiten an der Fischaufstieganlage am Niederhäuser Wehr sind fortgeschritten. Für die nun anstehende Oberwasseranbindung der neuen Anlage wird die Überfahrt über die Wehrbrücke ab dem heutigen Montag bis 26. November gesperrt. Für die Nutzer des Naheradwegs gibt es allerdings eine Umleitung über einen Wirtschaftsweg in Richtung Oberhausen.