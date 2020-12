Bad Kreuznach

Am Dienstagabend, 25. August, tagte die Allianz für den freien Sonntag, ein Zusammenschluss der christlichen Kirchen und Gewerkschaften, die sich aktiv gegen die verkaufsoffenen Sonntage wendet. Auch weil in der Sitzung des städtischen Wirtschaftsförderungsausschusses am 1. September über den Antrag von FDP und Faire Liste über die Durchführung eines verkaufsoffenen Spenden- und Brauchtumssonntages beraten wird.