Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 11:00 Uhr

Bad Kreuznach

Spektakulärer Unfall in Bad Kreuznach: Autofahrer brettert durch Fahrbahntrennung

Am Montagnachmittag gegen 16:40 Uhr fuhr ein 50 Jahre alter Mann in Bad Kreuznach über die Gensinger Straße in Richtung Innenstadt. Dabei fielen ihm wohl die Augen zu – ein Sekundenschlaf mit spektakulärem Ergebnis.