Plus Bad Kreuznach SPD-Fraktionschefin Eider sauer auf Manfred Rapp wegen Stellenstreichungen: CDU betreibe schon Wahlkampf Die von der CDU erfolgreich angestoßene Streichung von fünf neuen Stellen in der Stadtverwaltung löst bei der Kreuznacher SPD Kopfschütteln aus – schließlich habe CDU-Fraktionsvorsitzender Manfred Rapp in diversen Sitzungen nichts hinterfragt. Das sei Wahlkampf. Von Robert Neuber

Mehrheit gegen Postenzuwachs in der Stadtverwaltung Fünf Stellen waren in der Stadtverwaltung neu vorgesehen worden, die Ratsmehrheit entschied sich auf Vorstoß der Christdemokraten und ihres Fraktionsvorsitzenden Manfred Rapp gegen diesen Postenzuwachs. Dr. Claudia Eider erinnert in einer Presseerklärung daran, dass die Personalabteilung sowie die betroffenen Abteilungsleitungen „mehrfach“ die Notwendigkeit dieser Stellen ...