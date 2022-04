Die Vorkommnisse im nicht öffentlichen Teil der Stadtratsitzung am 31. März haben Folgen für das Klima in der Stadtpolitik. Rücktrittsforderungen sind selbst für die rauen Sitten in Bad Kreuznach eher selten, doch jetzt gibt es gleich zwei: Der SPD-Stadtverband und Stadtrat Stefan Butz (Liste Progressives Bad Kreuznach) fordern den Rücktritt Gerhard Merkelbachs (derzeit fraktionslos, bis vor einer Woche Fraktion FDP/Faire Liste/Freie Wähler).