SPD legt satt zu, CDU bricht dramatisch ein

Analog zu den Verhältnissen im Bund jubeln in der Stadt Bad Kreuznach SPD, Grüne und FDP über ihre verbesserten Ergebnisse bei der Bundestagswahl. Katerstimmung und Ernüchterung hingegen herrscht bei CDU, Linken und AfD, die allesamt satte Verluste hinnehmen mussten. Bei manchen wird dieser Schmerz etwas durch das gute Bundesergebnis, beispielsweise bei der AfD, gemildert. Während die CDU im Stadtgebiet bei den Zweitstimmen schmerzhafte 9 Prozentpunkte einbüßen musste (von 2017 32,6 auf 2021 23,6 Prozent), konnte die SPD ein beachtliches Wachstum von 5,5 Prozentpunkten verbuchen (von 24,2 auf 29,7 Prozent). Dabei halfen den Sozialdemokraten ihre Hochburgen Planig, Winzenheim und die Kernstadt, während die CDU nicht in einem der sechs Gebiete (fünf Stadtteile sowie die Kernstadt) reüssieren konnte. In Ippesheim liegt die AfD mit 18,1 Prozent der Zweitstimmen gerade mal 2,7 Prozentpunkte hinter der CDU (21,8 Prozent). Insgesamt musste die Alternative im Stadtgebiet 3,7 Prozentpunkte einbüßen im Vergleich zur Wahl vor vier Jahren.