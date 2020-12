Kreis Bad Kreuznach

Die Müllabfuhr, die Wertstoffhöfe-Schließung: Um beide Themen tobt ein anhaltender Streit. Hier Kreis-Abfalldezernent Hans-Dirk Nies (SPD), der sagt: Die reguläre Müllabfuhr läuft geordnet weiter, die Wertstoffhöfe sind in der Pandemie für den Publikumsverkehr geschlossen. Möglicherweise, das kündigte Nies am Donnerstag an, könnten sie nach Ostern und vorheriger Terminabsprache zeitlich begrenzt geöffnet werden.