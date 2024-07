Plus Bad Sobernheim

SPD: Aussagen Ruegenbergs sind falsch – Zweifel an Integrität des neuen Stadtchefs

i Roland Ruegenberg ist neu gewählter Stadtchef von Bad Sobernheim. Bei der ersten Stadtratssitzung am Donnerstag fehlt er krankheitsbedingt. Seine jüngsten Aussagen über Michael Greiner haben für Aufsehen gesorgt, da sie inhaltlich nicht korrekt waren. Foto: Silke Jungbluth-Sepp

Der neu gewählte Bad Sobernheimer Stadtrat trifft sich am Donnerstag zum ersten Mal – allerdings ohne den neu gewählten Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg. Er ist erkrankt und kann voraussichtlich nicht an der Sitzung teilnehmen. Unterdessen kritisieren die Sozialdemokraten Verhalten und Aussagen des Stadtbürgermeisters und stellen seine Integrität in Zweifel.