Die Region Rheinhessen mit Ingelheim gewinnt für die Sparkasse Rhein-Nahe strategisch und wirtschaftlich immer mehr an Gewicht. Jüngstes Zeichen dieser Westorientierung ist die Eröffnung des neuen Beratungscenters in der Binger Straße in Ingelheim. Dafür wird der bisherige, bedeutend kleinere Stützpunkt in der Bahnhofstraße der Rotweinstadt aufgegeben.