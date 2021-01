Kreis Bad Kreuznach

14. März – Tag der 18. Landtagswahl. In Zeiten von Corona kontaktlos per Brief abstimmen oder doch lieber persönlich im Wahllokal? Was ist mit den jeweils bis zu zehn, zwölf ehrenamtlichen Helfern am Ort? Hier einige erläuternde Antworten am Beispiel der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach mit 13 Dörfern und rund 9500 Wahlberechtigten.