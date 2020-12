Winterbach-Kreershäuschen

Durch einen glücklichen Zufall ist der Soonwald gestern Nachmittag knapp an einer Waldbrandkatastrophe größeren Ausmaßes vorbeigeschrammt. Aus bislang noch ungeklärter Ursache hatte sich ein Bodenfeuer im Wald zwischen Münchwald und Kreershäuschen entwickelt, das von einem Flugzeug bemerkt wurde. Die Deutsche Flugsicherung gab die Information an die Ordnungskräfte vor Ort weiter. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehreinheiten mit Wehrleiter Christian Vollmer, der die Einsatzleitung übernahm, brannte eine Fläche von etwa 100 mal 35 Metern im Wald an der L 230 etwa drei Kilometer vor dem Winterbacher Ortsteil Kreershäuschen.