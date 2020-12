Bad Kreuznach

In die Bad Kreuznacher Museen im Rittergut Bangert kehrt nach der mehrwöchigen Corona-Zwangspause am Freitag, 15. Mai, das Leben zurück. Im Museum für Puppentheaterkultur, kurz PuK, dreht sich in der Sonderausstellung „Pippi Langstrumpf, Petterson und Mama Muh – Schwedische Kinderliteratur im Figurentheater“ alles um die Kultfiguren der schwedischen Kinderbuchhelden Astrid Lindgren, Sven Nordquist sowie Jujja und Thomas Wieslander. Damit möchte das Team des PuK in diesen ungewöhnlichen und schwierigen Zeiten vor allem Kindern, jung gebliebenen Erwachsenen und Familien eine Freude bereiten, erklärt Museumsleiter Markus Dorner. Er ist überzeugt, damit „intuitiv das richtige Thema“ erwischt zu haben.