Sollte man den Bundestag bald auflösen? So stehen die Bad Kreuznacher Parteichefs dazu

i Die Ampelregierung des Bundestags steht nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen weiter in der Kritik. Wie schätzen die Parteigrößen von der Nahe die Situation ein? Foto: Michael Kappeler/dpa

Nach den schlechten Ergebnissen von SPD, Grüne und FDP bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen fordert so mancher, das Parlament in Berlin frühzeitig aufzulösen. Im Kreis Bad Kreuznach gehen die Meinungen dazu auseinander. Und die ersten potenziellen Direktkandidaten laufen sich bereits warm.