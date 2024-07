Plus Bad Sobernheim/Abtweiler/Lauschied/Raumbach Solidarpakt geschlossen: Drei Unterschriften stehen nun unter dem Windkraft-Vertrag i Der Solidarpakt ist unterzeichnet. Für Abtweiler griff Ortschef Peter Michel (Mitte) zum Stift, aus Lauschied war Willi Marx (rechts) gekommen und aus Raumbach Jürgen Soffel. Foto: Michelle Weikert/VG-Verwaltung Nahe-Glan Drei Ortsbürgermeister haben zum Stift gegriffen und den Windkraft-Solidarpakt unterschrieben. Die Bürger von Abtweiler, Lauscheid und Raumbach sollen damit fair und gerecht vom geplanten neuen Windpark profitieren können. Sieben Windräder sollen entstehen. Lesezeit: 2 Minuten

Abtweiler, Lauschied und Raumbach haben einen Solidarpakt Windkraft geschlossen. Die Vertreter der der Ortsgemeinden haben in der Verbandsgemeindeverwaltung in Bad Sobernheim gemeinsam die neue Vereinbarung in Sachen Windkraft unterzeichnet, wie die Verbandsgemeinde Nahe-Glan mitteilt. Erträge fair verteilen Mit dem Solidarpakt soll unter anderem eine ausgewogene Verteilung der durch Ausweisung von Flächen für ...