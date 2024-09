Plus Bad Kreuznach

Solarzaun-Streit: Gericht ist pro Klimaschutz

Von Cordula Kabaasch

i Solarzaun-Streit: Gericht ist pro Klimaschutz Foto: Cordula Kabasch

Martin Quarz, dem die gelbe Villa an der Salinenstraße 80/Ecke Agricolastraße in Bad Kreuznach gehört, darf nun nach richterlichem Beschluss einen Solarzaun drum herum bauen: Was nach einem banalen Streit klingt, in diesem Fall zwischen einem Hausbesitzer und der Unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises, hat in Wirklichkeit eine lange juristische Geschichte. Sie könnte wegweisend sein bei der Frage, wie viel Denkmalschutz sein muss und wie viel Klimaschutz sein darf.