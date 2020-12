Bad Sobernheim

Der Barfußpfad in Bad Sobernheim gehört zu den attraktiven und gleichzeitig raren Ausflugszielen für Jung und Alt, die auch jetzt zu Corona-Zeiten Familien offensteht. Das schöne Sommerwetter lockte am Sonntag unerwartet viele Besucher zu einem Ausflug auf die fünf Kilometer lange Strecke. Während die Besucher am Eingang und den folgenden Stationen noch auf Abstand achteten, kam es zum Ende des Weges zu dichtem Gedränge, wie uns unser Leser Sascha Horbach mitteilte.