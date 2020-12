Bad Kreuznach

2020, ein Jahr des Ausnahmezustandes. Wie leben Menschen in unserer Stadt ihren Alltag in der Corona-Pandemie? Das Haus der Stadtgeschichte hat Yuliyan Ilev und Marc Bremmer vom Lokalradio Gässjer FM beauftragt, dazu Interviews zu führen und in Zusammenarbeit einen Fragenkatalog erstellt. Die „Corona-Gespräche” spiegeln ein breites Spektrum von Betroffenen wider.