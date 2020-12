Kirner Land

Weniger Azubis, weniger Lehrstellen in allen Bereichen und viel Informationsbedarf. So präsentiert sich für junge Leute im Orientierungszustand und ihre Eltern vor allem Corona-bedingt die Lage. Was bei den IHK-Betrieben (einschließlich Gastronomie) mit einem Lehrstellenminus mit rund 8 Prozent zu Buche schlägt, ist bei den Handwerkern nicht viel anders.