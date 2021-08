Sinnlos und Gefährlich: Interessengemeinschaft Hunsrückbahn lehnt Verkehrskonzept zum Gütertransport ab

Verkehrskonzepte müssen durchdacht sein. Die Interessengemeinschaft Hunsrückbahn (IGH) wird gegen sinnlose Konzepte Einspruch einlegen. „Denn wir wollen keine unsinnige Verschwendung von Steuergeldern für eine Investitionsruine Hunsrückbahn”, betonte der Vorsitzende Wolfgang Kochanowski in der gut besuchten Jahreshauptversammlung im Windesheimer Weingut Gundlach. Außerdem lehne die IGH gefährlichen Gütertransport auf der Strecke strikt ab und werde auch in Zukunft aktiv dagegen vorgehen – erst recht, wenn sie in der Nacht stattfinden.