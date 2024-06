Plus Bad Kreuznach Sinfonieorchester Rhein-Main begeistert Bad Kreuznach: Filmmusik, weit entfernt von Easy Listening Von Frank Sydow i Musik aus Filmen wie „Zurück in die Zukunft“, „Star Wars, „E.T.“ oder „Out of Africa“ spielte das Sinfonieorchester Rhein-Main mit gewohnter instrumentaler Klasse. Foto: Frank Sydow „Höhenflüge“ hatte Christian Ferel das Konzert überschrieben, das er zusammen mit dem Sinfonieorchester Rhein-Main im annähernd voll besetzten Bad Kreuznacher Kurhaussaal am Freitagabend präsentierte. Es war ein abwechslungsreiches Programm, das wieder einmal die erstaunliche Vielfalt des Genres Filmmusik aufzeigte und in diesem Fall von Kontrasten zwischen den einzelnen Beiträgen lebte. Lesezeit: 2 Minuten

So etwa dem wunderbar abgeklärten, klangzarten „Venus“ aus der Planetensuite von Gustav Holst – keine Filmmusik im engeren Sinn – , das sich zusammen mit „Jupiter“ am Ende des Konzertes wie eine Klammer um das Programm legte, und dem mitreißend-kraftvollen „Back to the Future“ danach. Schroffes und Dissonantes aus Psycho Noch größer ...