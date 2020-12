Kirn

Die Simona AG mit Hauptsitz in Kirn beabsichtigt, 70 Prozent der Anteile an der MT Plastik AS, Düzce, Türkei, zu übernehmen. MT Plastik wurde 2007 gegründet und ist türkischer Marktführer im Geschäft mit PVC-Schaumplatten. Anwendung finden die Produkte vor allem im Digitaldruck, Werbemarkt und Hochbau.