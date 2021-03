Schon wenige Minuten nach 18 Uhr war am Sonntagabend alles klar – jedenfalls was die großen (oder ehemals großen) Parteien im Land angeht. Nicht so im Wahlkreis 17 (Bad Kreuznach). Hier lag nach den ersten Auszählungsergebnissen der SPD-Direktkandidat Michael Simon überraschend weit vor dem aktuellen Landtagsabgeordneten, dem Klöckner-Nachfolger Dr. Helmut Martin. Doch der CDU-Mann holte im Verlauf des Abends Stück für Stück auf, es entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen.