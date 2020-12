Braunweiler/VG Rüdesheim

Braunweiler. Der Ausbau der Kreisstraße 51 zwischen Braunweiler und St. Katharinen in der Verbandsgemeinde Rüdesheim scheint näher zu rücken. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats verwies Ortsbürgermeister Karlheinz Gellweiler auf ein Schreiben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) an den Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Rüdesheim, Heinz-Martin Schwerbel (CDU), der sich zu diesem Thema an den LBM Bad Kreuznach gewandt hatte.