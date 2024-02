Plus Bad Sobernheim Siegerin des Kreisentscheids beim Vorlesewettbewerb in Bad Sobernheim: Weiter geht es auf Bezirksebene Für Schülerin Cara Billo vom Kirner Gymnasium geht es weiter zum Entscheid auf Bezirksebene – Die Jury in Bad Sobernheim konnte sie beim Kreisentscheid Bad Kreuznach West bereits überzeugen. Von Lena Reuther

Cara Billo vom Gymnasium in Kirn ist die Siegerin des Kreisentscheids Bad Kreuznach West beim 65. Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Für sie geht es jetzt in die nächste Etappe auf Bezirksebene. Sie konnte sich am vergangenen Donnerstag gegen vier Schüler durchsetzen: Gabriel Auweiler (Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim), Vincent Kornmesser ...