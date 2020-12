Bad Kreuznach

Sie stahlen hochwertige Limousinen, zerlegten sie in einer Lagerhalle in Bad Kreuznach und verschifften die Teile in Containern über Antwerpen nach Dubai, wo sie wieder zu Autos zusammengesetzt wurden, die man weiterverkaufte. Ein Mitglied dieser Bande, einen 41-jährigen ehemaligen Autohändler, verurteilte das Landgericht Bad Kreuznach jetzt zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten. „Dieser Fall ist von der kriminellen Energie her für Bad Kreuznach einzigartig“, unterstrich der Vorsitzende Richter Folkmar Broszukat die Tragweite des Verfahrens.