Sieben weitere Infizierte im Kreis – jetzt auch Berufsschule KH, ADS Hargesheim, Röka und LiHi betroffen

Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 15:40 Uhr

Kreis Bad Kreuznach. Die Zahl der Infizierten ist seit Donnerstagmittag um sieben gestiegen und liegt jetzt im Kreis Bad Kreuznach bei 384. Das bedeutet in einer Woche 25 neue Fälle auf 100 000 Einwohner.

Darin enthalten sind auch die bisher insgesamt 319 (+0) aus der Quarantäne entlassenen Personen sowie die acht Verstorbenen. Aktuell werden 57 Bürger vom Gesundheitsamt betreut; eine ist in stationärer Behandlung. In der Stadt Bad Kreuznach gibt es 29 Infizierte, in den Verbandsgemeinden Rüdesheim 6, Nahe-Glan 3, Bad Kreuznach 6, Langenlonsheim-Stromberg 9 und Kirner Land 4.

Nach der Crucenia Realschule plus wurden nun auch Coronainfektionen in der Berufsbildenden Schule Wirtschaft Bad Kreuznach, aus dem Gymnasium am Römerkastell, dem Lina-Hilger-Gymnasium und der Alfred-Delp-Schule Hargesheim nachgewiesen.

Die Stabstelle Corona informiert alle Kontaktpersonen, die Quarantäne einzuhalten haben, sodass kein eigener Anruf bei der Kreisverwaltung notwendig ist.