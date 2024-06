Plus Bad Kreuznach „Sie war damals mein Lichtblick“: Bad Kreuznacher erinnern sich an Malu Dreyer Robert Neuber , Markus Kilian , Josef Nürnberg Von Cordula Kabasch i Zu Gast auf dem Nockherbersch der Fidele Wespe im Jahr 2015: Malu Dreyer Foto: Marian Ristow Kommunalpolitiker und Weggefährten von der Nahe blicken zum Abschied von der Ministerpräsidentin zurück auf gemeinsame Begegnungen. Lesezeit: 5 Minuten

Weil sich „die Akkus nicht mehr so schnell aufladen“ wie früher, hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch ihren Rücktritt angekündigt. Auf ihrem Weg nach Mainz hatte die 63-Jährige auch in Bad Kreuznach Station gemacht, wo sie von 1995 bis 1997 Bürgermeisterin war. So manche Politiker von der ...