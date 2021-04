Als der Bürgerbus in der ehemaligen Verbandsgemeinde Langenlonsheim am 12. Juni 2012 seine Fahrten aufnahm, sprach der damalige Bürgermeister Wolfgang Zimmer von einem Projekt, an dem viele engagierte Menschen zwei Jahre gearbeitet hatten. Für die älteren Mitbürger sei es eine erhebliche Verbesserung der Personenbeförderung. Mit ein Grund, den Bürgerbus ins Leben zu rufen, war damals die unbefriedigende Anbindung von Dorsheim und Rümmelsheim an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).