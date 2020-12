Bad Kreuznach/Mainz

Dass dieser freundliche warme Sommertag eine dermaßen dramatische Wendung nehmen würde, das konnte keiner ahnen. Am Nachmittag des 9. Juli dieses Jahres greift ein 23-Jähriger seine 30 Jahre alte Exfreundin an der Total-Tankstelle in der Alzeyer Straße in Bad Kreuznach mit einem Messer an. Mitten am Tag in einer belebten Gegend. Dass die Frau noch lebt,hat sie einigen Passanten zu verdanken, die ihr zu Hilfe eilten. Drei von ihnen wurden am Mittwoch mit dem Preis für Zivilcourage des rheinland-pfälzischen Innenministeriums geehrt.