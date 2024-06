Plus Potsdam/Bad Kreuznach Sich zwischen Bad Sobernheim und Mainz rührend um eine Reisende gekümmert: Gabriele Mischler ist Eisenbahnerin mit Herz i Gabriele Mischler, hier am Bahnhof Bad Kreuznach, ist als "Eisenbahnerin mit Herz" für Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Foto Frauke Blech Foto: Frauke Blech/Vlexx Es ereignet sich im Dezember 2023, als eine junge Frau im Zug zwischen Bad Sobernheim und Mainz in einem Regionalexpress unterwegs ist. Als es ihr plötzlich schlecht geht, spricht sie mehrere Fahrgäste an, ob sie sie sich setzen kann. Lesezeit: 1 Minute

Statt eines Sitzplatzes erhält sie Zurückweisungen. Der jungen Reisenden kommen die Tränen. Fahrgastbetreuerin Gabriele Mischler findet sie im hinteren Teil des Zuges und nimmt sich der jungen Frau einfühlsam an. Sie zögert nicht und bietet ihr dann einen Platz in der ersten Klasse an. Hier darf die junge Frau die ...