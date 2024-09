Plus Neustadt/Nahe Showdown am Freitag: Naheweinkönigin Katharina Gräff springt souverän ins Finale um die Krone Von Marian Ristow i Naheweinkönigin Katharina Gräff (Mitte) hat es bei der Wahl zur Deutschen Weinkönigin ins Finale geschafft. Foto: Schmitt/DWI Wow, das konnte sich mehr als sehen lassen: Naheweinkönigin Katharina Gräff steht im Finale um die Krone der Deutschen Weinkönigin. Beim Vorentscheid am vergangenen Samstag wurden die fünf besten Kandidatinnen ausgewählt. Jetzt fiebern neben Nahe-Vertreterin Katharina Gräff Julia Lambrich (Mittelrhein), Marie-Sophie Schwarz (Mosel), Charlotte Weihl (Pfalz) und Annalena Baum (Rheinhessen) dem Titel entgegen. Lesezeit: 1 Minute

Die Entscheidung fällt am kommenden Freitag, 27. September, in Neustadt an der Weinstraße. Der SWR überträgt die Wahl zur 76. Deutschen Weinkönigin live ab 20.15 Uhr. Auch das Publikum wird dann mit abstimmen können. Showdown in Neustadt „Eine knappe Woche nach dem Vorentscheid wollen die fünf verbliebenen Finalistinnen die rund 70-köpfige Jury ...