Hochstetten-Dhaun

Um den Hochwasserschutz in Hochstetten-Dhaun an die Erfordernisse der heutigen Zeit anzupassen, wird ein enormer Aufwand betrieben. „Doch die Arbeiten schreiten auch zügig voran und liegen voll im Zeitplan“, erklärt Ulrich Kleemann. Der Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord machte sich jetzt vor Ort selbst ein Bild vom Stand der Baumaßnahme. Insgesamt werden in Hochstetten-Dhaun rund 7,9 Millionen Euro investiert.