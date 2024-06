Plus Altenbamberg Serie „Unser (kleines) Paradies“: Ein Frauenkopf in stählernen Fesseln Von Robert Neuber i Die Burgherren der Altebaumburg blickten hinüber zum Frauenkopf. Foto: Robert Neuber In unserer Serie „Unser (kleines) Paradies“ führen wir zu interessanten, teilweise etwas versteckten und geheimnisvollen Plätzen. Wie zum Beispiel zum Frauenkopf über Altenbamberg – ein felsiges Naturdenkmal, das gefesselt werden muss. Hinzukommen ist nichts für wacklige Läufer, aber wer solide auf zwei Füßen unterwegs ist, der genießt eine herrliche Partie in unserer Landschaft. Lesezeit: 4 Minuten

Nizza, Hinterland der Côte d´Azur: Rund 650 Kilometer Luftlinie von der Nahe in Richtung Süden findet sich eine der spektakulärsten Straßen Europas – nämlich die Département-Straße Nummer 2202 durch die Schlucht von Daluis in den französischen Seealpen. Was das mit dem beschaulichen Altenbamberg an der Alsenz zu tun hat? Ganz einfach: ...